Rafael Nadal não vai jogar ATP 500 de Barcelona

Rafael Nadal anunciou, através de uma publicação no Instagram, que ainda não está em condições de voltar à competição e que, portanto, vai falhar o ATP 500 de Barcelona, que se disputa entre 15 a 23 de abril

Ausente da competição desde o Open da Austrália, em janeiro, ainda não é desta que o número 15 do Mundo, Rafael Nadal, vai terminar o longo calvário competitivo. O espanhol, de 36 anos, que dá o nome ao court central do torneio, ainda não está totalmente recuperado de lesão e lamentou a ausência do torneio de Barcelona.

"Barcelona é um torneio especial para mim porque é o meu clube de adoção e porque jogar em casa é sempre uma sensação única. Ainda não estou preparado e continuo, portanto, o meu processo de preparação para voltar à competição. Muita sorte ao meu amigo David Ferrer e toda a sua equipa para esta edição que será um êxito a todos os níveis", partilhou Nadal, que poderá regressar a tempo do Masters 1000 de Madrid.

