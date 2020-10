Rafael Nadal pela 14.ª vez nos quartos de final do Roland Garros

JN/Agências Hoje às 16:20 Facebook

O tenista espanhol, número dois mundial, qualificou-se este domingo pela 14.ª vez para os quartos de final de Roland Garros, depois de afastar o norte-americano Sebastian Korda, vindo da qualificação.

Em busca do 13.º título no torneio do Grand Slam parisiense, Nadal derrotou Korda, 213.º da hierarquia e que se estreava em Roland Garros, por 6-1, 6-1, 6-2, em uma hora e 55 minutos.

Nos quartos de final, Nadal vai defrontar o alemão Alexander Zverev, sexto cabeça de série, ou o italiano Jannik Sinner.