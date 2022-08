Rafael Nadal perde frente a Borna Coric no regresso à competição

JN/Agências Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Rafael Nadal foi eliminado na quarta-feira do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, pelo croata Borna Coric, no regresso à competição após uma paragem de seis semanas devido a lesão.

Num encontro que durou 2.54 horas, Coric, 152.º da hierarquia mundial, afastou Nadal, terceiro do 'ranking', pelos parciais de 7-6 (11-9), 4-6 e 6-3, passando a somar três triunfos nos cinco confrontos com o espanhol.

Rafael Nadal não jogava desde 06 de julho, quando foi forçado a desistir do torneio de Wimbledon, devido a lesão muscular no abdominal, 'entregando' o lugar da final ao australiano Nick Kyrgios.

"Tenho de melhorar, tenho de treinar, preciso de mais dias", afirmou o espanhol no final do encontro com o croata, acrescentando: "É difícil tirar muitas coisas positivas deste jogo".

O espanhol, que conta com 22 troféus de Grand Slam, tem agora 12 dias para se preparar para o Open dos Estados Unidos, que começa a 29 de agosto.

"Consegui ter uma semana de treino aqui, estando cada dia melhor, muito melhor do que aquilo que joguei hoje, para ser honeste. Tenho de seguir em frente mentalmente, sei o caminho: modo Grand Slam", referiu o jogador, de 36 anos.