Rafael Ramos castigado quase 10 meses depois por alegado insulto racista

Quase 10 meses depois de ter sido acusado de insulto racista, durante um jogo com o Internacional, Rafael Ramos, do Corinthians, foi suspenso por um jogo e multado em 20000 reais (cerca de 3600 euros) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil.

O caso remonta a 14 de maio de 2022, quando Edenílson, médio do Internacional, acusou Rafael Ramos de o chamar de "macaco". Após o encontro, o jogador português foi detido pela polícia e posto em liberdade posteriormente mediante o pagamento de fiança.

Em junho, Rafael Ramos foi ilibado desportivamente por "falta de elemento probatórios", mas o clube de Porto Alegre recorreu da decisão, levando agora à reformulação do castigo por parte do STJD, que alega "ofensa à honra".

Assim, o lateral português vai falhar o jogo de estreia do Corinthians, no Brasileirão, em abril, contra o Cruzeiro.