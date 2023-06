Rafael Reis conquista 43.º Grande Prémio Abimota

JN/Agências Hoje às 19:04 Facebook

O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) conquistou, este domingo, o 43.º Grande Prémio Abimota, ao chegar integrado no pelotão na terceira e última etapa da prova, ganha pelo porto-riquenho Christopher Morales (Maglia Tecnosylva Bembibre).

Com a geral presa por poucos segundos e com a meta instalada no cimo de uma curta subida, propícia a cortes que somassem diferenças às bonificações, a equipa do campeão nacional de contrarrelógio abordou os 160,8 quilómetros entre o Velódromo Nacional, em Sangalhos, e Águeda com a disposição de permitir o sucesso de uma fuga, de modo a que os adversários mais diretos de Rafael Reis não conseguissem bonificar.

"Autorizados" pela Glassdrive-Q8-Anicolor, 17 fugitivos fugiram ao pelotão e, embora a fuga tenha perdido elementos ao longo da tirada, foram os resistentes da escapada a discutir entre si a vitória na etapa, com Morales, de 21 anos, a levar a melhor sobre os portugueses Pedro Andrade (ABTF Betão-Feirense) e Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), segundo e terceiro, respetivamente, com as mesmas 03:41.05 horas do vencedor.

O grupo dos favoritos chegou 10 segundos depois, com Reis a cortar a meta em oitavo, na roda do adversário mais direto, o compatriota Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), e a garantir, assim, o triunfo final do GP Abimota.

O ciclista de Palmela, de 30 anos, conquistou a primeira corrida por etapas desde que ganhou o Grande Prémio O Jogo em abril do ano passado, deixando Luís Gomes a 11 segundos, e José Sousa, também da equipa oliveirense, a 14.