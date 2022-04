Rafael Reis lidera GP O Jogo após dia inaugural de jornada dupla

O ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor foi o mais forte no contrarrelógio matinal e segurou vantagem na etapa desta tarde tarde de sábado, vencida ao sprint por Tiago Antunes (Efapel).

Rafael Reis, corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor, terminou hoje o primeiro dia do Grande Prémio de ciclismo O Jogo/Leilosoc, na liderança da corrida, num dia que teve uma jornada dupla.

O ciclista natural de Palmela capitalizou o melhor tempo conseguido no contrarrelógio matinal, realizado em Pinhel, segurando essa vantagem na etapa vespertina, numa ligação de quase 70 quilómetros entre Pinhel e Trancoso, vencida por Tiago Antunes (Efapel).

No exercício individual realizado de manhã, Rafael Reis cumpriu o percurso, de 7.5 quilómetros, em 9:24 minutos, com o restante pódio a ser completado, respetivamente, por Luís Mendonça, também da Glassdrive-Q8, com 9:43 e José Gonçalves, da W52-FC Porto, com 9:55 minutos.

Já na ligação em linha realizada à tarde, o mais forte foi Tiago Antunes (Efapel) que arrancou o seu primeiro triunfo como ciclista profissional ao vencer a etapa ao sprint.

Rafael Reis, que chegou com o mesmo tempo do vencedor nesta tirada, fez valer a vantagem conquistada no contrarrelógio, e manteve a camisola amarela vestida no final do dia.

Este domingo o pelotão regressa à estrada, para uma etapa de 137 quilómetros com início e fim em Vila Nova de Paiva, com duas contagens de montanha de terceira categoria pelo meio, mas que deve ser decidida em nova chegada ao sprint.