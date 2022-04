Rafael Reis vence 10.º Grande Prémio "O Jogo"

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

O ciclista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu, esta segunda-feira, o 10.º Grande Prémio "O Jogo", com o seu colega de equipa Luís Mendonça a triunfar na quarta e última etapa, entre Celorico de Basto e Paredes.

Luís Mendonça, que também venceu na véspera, cortou a meta com o tempo de 3:42.01 horas, com Rafael Reis em segundo, com o mesmo tempo, enquanto Henrique Casimiro (Efapel) chegou em terceiro, a 59 segundos.

Na classificação geral, Rafael Reis foi o primeiro, com 19 segundos de vantagem em relação a Luís Mendonça, segundo, e 1.35 minutos em relação a Joaquim Silva (Efapel), que terminou em terceiro.

A prova ficou marcada pela operação 'Prova Limpa', efetuada no domingo pela Polícia Judiciária (PJ), que informou terem sido efetuadas "duas detenções e realizadas várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do território nacional, visando dirigentes, atletas e instalações de uma das equipas em competição".

A PJ não indica qual foi a equipa visada nestas buscas, embora tudo indique que possa ser a W52-F. C. Porto, que já não partiu para a terceira etapa do Grande Prémio 'O Jogo', disputada no domingo, sem que fossem conhecidas as razões.

De acordo com o Correio da Manhã, os detidos são o diretor da W52-F. C. Porto, Nuno Ribeiro, e o diretor desportivo da União Ciclista da Maia, José Ribeiro.