Rafael Santos reforça setor defensivo do Moreirense

O defesa Rafael Santos, internacional pelas seleções jovens do Brasil, é reforço do Moreirense para as próximas três temporadas, ficando o emblema cónego com opção de renovação por mais uma época.

Formado no Flamengo, tendo feito parte do grupo de trabalho que se sagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão, em 2019, o jovem defesa, de 24 anos, jogou por empréstimo na época passada nos cipriotas do Apoel.

Rafael Santos já está integrado no coletivo liderado por Paulo Alves, juntando-se a João Camacho, David Bruno, Madson, Sylla, Pedro Aparício e Luís Rocha no grupo de caras novas para a temporada 2022/2023.

No plano desportivo, os cónegos saíram derrotados do amigável disputado com o Penafiel, em Moreira de Cónegos. Castanheira foi o autor do golo dos penafidelenses.

No próximo sábado de manhã, o Moreirense realiza mais um amigável, recebendo a equipa B do Vitória de Guimarães.