Rafaela Costa qualificada para os quartos de final do World Street Skateboarding

Seleção nacional está em Roma para competir no World Street Skateboarding, que arrancou esta quarta-feira.

A equipa portuguesa de Skate está em Roma para competir naquela que será a primeira qualificação para os Jogos Olímpicos 2024. Um dos destaques desta tarde foi Rafaela Costa, que se qualificou para os quartos de final do World Street Skateboarding, tendo terminado no 24º lugar entre 63 participantes.

A comitiva é ainda composta por Madalena Galante, Margarida Cepeda, Gustavo Ribeiro, Bruno Senra, Gabriel Ribeiro e Madu Teixeira.

Depois do destaque na Liga Pro Skate, a Federação de Patinagem de Portugal pretendem aumentar a experiência internacional dos atletas e alcançar a fase final da prova. Na competição estarão presentes alguns dos melhores skaters do Mundo, com destaque para os seis medalhados nos Jogos Olímpicos de 2020.