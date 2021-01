Rainha do Futebol no altar com companheira de equipa

Vasco Samouco Hoje às 20:13 Facebook

Jogadora brasileira Marta anunciou casamento com a namorada Toni Pressley. Depois de fazer história nos relvados, também marca a diferença fora deles

Nos tempos que correm, Marta tem que ser vista como mais do que uma jogadora de futebol. Mesmo que se trate da melhor do Mundo em seis ocasiões, da maior goleadora do futebol feminino brasileiro e dos Mundiais - daí a alcunha de Rainha do Futebol. Marta também é uma pedra no charco do conservadorismo. Nisso, contudo, tem uma companheira de respeito, a mesma que conheceu nos Estados Unidos, que representa a mesma equipa e com quem casará.

Na altura, nenhuma delas sabia, mas o casamento que se tornou notícia em quase todo o lado, que despertou as mais diversas reações e declarações de admiração, começou em 2017, quando Marta rumou aos Orlando Pride. Aí, encontrou Toni Pressley, 30 anos, e mais tarde o amor acabaria por reforçar o que a bola uniu. A relação conta dois anos e fortaleceu-se ainda mais quando um cancro ameaçou a jogadora norte-americana. Pressley, vegana por convicção e por acreditar que esse tipo de alimentação a ajuda desportivamente, ganhou a luta no início do ano passado, sempre com Marta ao lado.

Partilham balneários, jogam e treinam juntas, vivem juntas e agora anunciaram que a relação tem ainda mais pernas para andar. "Esse é mais um capítulo da história que estamos a escrever juntas", escreveu a brasileira nas redes sociais. Voz ativa pelo movimento LGBT - foram várias as demonstrações -, Marta volta à linha da frente nessa luta. Como quem diz: os golos e todas as distinções não estão nada mal, mas há coisas ainda mais valiosas.

Um lote restrito de casais unidos pela bola

Também por não ser comum é que o casamento de Marta e Toni Pressley é tão significativo. Aliás, as duas jogadoras entrarão para um grupo muito restrito de casais unidos pelo futebol. Entre eles, está o jogador do Bayern Munique, Alphonso Davies, que namora com a compatriota canadiana Ordyn Huitema, do Paris Saint-Germain. Por outro lado, Marta e Pressley não são as únicas futebolistas cuja relação vai além do futebol. Pernille Harder e Magda Eriksson namoram e jogam juntas no Chelsea, enquanto Ali Krieger e Ashlyn Harris ganharam dois Mundiais juntas pelos Estados Unidos antes de se casarem.