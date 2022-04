Ralf Rangnick sobre Ronaldo: "A atitude que tem aos 37 anos não é normal"

Cristiano Ronaldo salvou o United, ao marcar o golo do empate (1-1) na receção ao Chelsea, no embate da última quinta-feira, e motivou elogios de Ralf Rangnick, técnico da equipa, que admitiu que o jogador pode ajudar na próxima época. Uma declaração num momento em que se especula se CR7 servirá para o plano de Erik ten Hag, futuro treinador. Roy Keane, ex-futebolista do clube e comentador, também elogiou o avançado: "Imaginem-no no Chelsea ... marcava uns 50 golos".

"Não foi apenas pelo golo que marcou, mas toda a sua exibição. A atitude que tem aos 37 anos não é normal. Se continuar a jogar assim, como fez hoje, pode ser uma grande ajuda para esta equipa. Será uma decisão de ambos (Ronaldo e Ten Hag) quanto ao futuro, mas a exibição de hoje foi muito boa", sublinhou Ralf Rangnick, no final do embate com os londrinos, inserido na 37.ª jornada da Premier League.

O responsável sublinhou a grande "finalização de Ronaldo", num duelo em que reconhece que a equipa esteve melhor no segundo tempo.

CR7 tem 23 golos em 37 jogos pelo Manchester United, que está atualmente na sexta posição e com dificuldades de garantir um lugar de acesso à Champions, outro fator que adensa a conversa sobre o futuro do atacante que tem contrato com o United até 2023.

Quem também não revela quaisquer incertezas em relação à estrela lusa é Roy Keane, antigo atleta do clube e atual comentador. "Marcou na única oportunidade... Agora imaginem-no no Chelsea... marcava uns 50 golos", referiu, em declarações à Sky Sport.