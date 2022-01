Rali Dakar arrancou com 21 portugueses na histórica prova

Hoje às 19:34 Facebook

Já arrancou a 44.ª edição do Dakar, com partida e chegada na Arábia Saudita, maioritariamente em zonas desérticas, sobre areia e sob muito calor. Jeddah foi o ponto de partida de uma prova que conta com 21 portugueses, entre pilotos, navegadores e mecânicos, distribuídos pelas 578 viaturas em prova. O percurso para a glória tem 8000 quilómetros, divididos por 12 etapas.

Entre os 750 pilotos e navegadores do Dakar estão 19 portugueses, sendo que os restantes dois elementos são mecânicos:

Nos carros, Miguel Barbosa alinha num Toyota Hilux, com navegação de Pedro Velosa, enquanto Filipe Palmeiro se senta ao lado do lituano Benediktas Vanagas (Hilux T1+), com o compatriota Paulo Fiúza a navegar outro lituano, Vaidotas Zalas (Mini JCW Rally).

Já nas motos registam-se oito participantes: Pedro Bianchi Prata (Honda), Rui Gonçalves (Sherco), Joaquim Rodrigues (Hero), Mário Patrão (KTM), Alexandre Azinhais (KTM), Arcélio Couto (Honda), Paulo Oliveira (KTM) e António Maio (Yamaha).

Na categoria SSV, que agrupa as sub-categorias T3 e T4, com o objetivo de reunir competidores que pretendam realizar mudanças economicamente viáveis aos seus veículos, permitindo a descoberta de novos talentos devido ao menor "peso" da prova, em comparação às demais, encontram-se mais três duplas: Luís Morais/David Megre (Can-Am), Mário Franco/Rui Franco (Yamaha) e Rui Oliveira/Fausto Mota (Can-Am).

A concluir, José Martins, ao volante de um Iveco, é o único representante português nos camiões.