Rali de Famalicão sai para a estrada com 80 pilotos 

O Rali de Famalicão sai para a estrada nos próximos dias 23 e 24, com novas classificativas e 80 pilotos. Numa altura em que não se sabe se será prolongado o estado de contingência, a organização, a cargo da Associação Team Baia, garante que está preparada para fazer adaptações.

Segundo Sérgio Aguiar, da organização do Rali de Famalicão, há três pequenos troços das classificativas que são em zona florestal pelo que, caso o estado de contingência seja prolongado, haverá as necessárias adaptações. De resto, nota a organização, a segurança é sempre um dos aspetos fundamentais.

Este ano o rali de Famalicão chega a mais freguesias como Vale S. Martinho, S. Cosme, Sezures e Cruz e tem um orçamento de cerca de 40 mil euros. A Câmara de Famalicão apoia com 16.600 euros e a logística.

Este ano o Rali de Famalicão conta com uma super especial na noite do dia 23, em Esmeriz, com pilotos convidados.

A organização espera que a iniciativa possa continuar a crescer e ambiciona levar a prova até outros concelhos.