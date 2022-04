Rali de Gondomar regressa dia 24

JN Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Considerada uma das maiores manifestações automobilísticas da região, o Rali de Gondomar regressa às estradas.

Promovida pelo Gondomar Automóvel Sport, a prova, de regresso às estradas depois do interregno motivado pela pandemia, reúne a nata de pilotos e viaturas do Campeonato Start Norte de Ralis e Desafio Kumho, para os quais é pontuável, e contará ainda com uma prova extra.

Tido como muito específico, composto por sete provas de classificação, o Rali de Gondomar, que parte para a sua 16.ª edição, é a única prova de ralis realizada no Grande Porto.

A apresentação do evento decorreu na Casa Branca de Gramido, em Valbom, no concelho de Gondomar.