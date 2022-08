Rali de Montalegre com inovações e ao alcance de 1,5 milhões de pessoas

João Filipe Brandão Hoje às 16:53 Facebook

Etapa do circuito português é uma das 12 no calendário do mundial.

Na apresentação do Rali de Montalegre, prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, que decorreu esta terça-feira na Casa da Música, no Porto, uma das inovações mais surpreendentes tornada pública foi a criação de uma nova categoria-rainha, percorrida por carros 100% elétricos que vão estar a deslizar pela gravilha de Montalegre, em Trás-os-Montes, nos dias 17 e 18 de setembro.

São veículos que pelas características - tração às quatro rodas, dois motores elétricos incorporados e capazes de produzir 500kW de potência (680 CV) e com 880 NM de binário instantâneo - prometem ser capazes de elevar a fasquia à qual os fãs de rali estão habituados.

Naquele fim de semana vai decorrer também o Campeonato da Europa de Supercars nas categorias de RX1 e RX3, onde vão estar, pela primeira vez, 11 portugueses em prova.

O evento tem vindo a crescer e terá transmissão televisiva para mais de 60 países e um alcance de cerca de 1,5 milhões de pessoas, apenas nas redes sociais da FIA (Federação Automóvel Internacional), para além das 20 mil espectadores esperados no local. Os organizadores contam com uma forte presença de público espanhol nas bancadas.