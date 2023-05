Rali de Portugal garantido no Mundial WRC de 2024

O Automóvel Club de Portugal (ACP) e o promotor do Campeonato do Mundo de Ralis assinaram, este domingo, a renovação de contrato que garante a prova portuguesa no calendário do Mundial do próximo ano e, com quase toda a certeza, também em 2025.

A cerimónia decorreu na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos, o centro nevrálgico ddo Rali de Portugal, e contou com a presença de Carlos Barbosa, presidente do ACP, Jona Siebel, promotor do WRC, e Mário Martins da Silva, presidente da Comissão Organizadora da prova portuguesa.

"Este ato mostra a confiança que o promotor tem na organização, sobretudo no esforço que temos feito estes anos todos para pôr o rali na estrada mesmo com as dificuldades que todos conhecem e dos apoios que não temos tido", afirmou Carlos Barbosa, antes de dar os detalhes da renovação.

"Assinámos para 2024 e, quando for anunciado o calendário, no próximo mês de setembro, será também renovado até 2025. O promotor ainda não pode anunciar por causa das negociações com os Estados Unidos, mas em princípio será também para 2025", explicou o líder do ACP.

Em cima da mesa está a possibilidade de o Rali de Portugal voltar às datas mais habituais - uma semana depois do que aconteceu este ano -, mas Carlos Barbosa não dá isso como adquirido.

"Ainda não temos a certeza. Este ano antecipámos o Rali por causa do concerto dos Coldplay em Coimbra e acabou por não haver a superespecial em Coimbra, mas não sei se voltará para a mesma data. Prefiro estar mais longe [em termos de datas] do Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco", acrescentou.