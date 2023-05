Rali de Portugal: o culto das bifanas no Salto da Pedra Sentada

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Café em Fafe encomendou mais de 60 quilos de carne e garante que 70% dos clientes serão espanhóis.

É o café mais próximo do Salto da Pedra Sentada, local de culto para os aficionados do Rali de Portugal. No lugar de Lagoa, bem no coração das serras de Fafe, o Chamonix ganha por estes dias uma vida diferente. "Durante a semana vou trabalhando a servir diárias a alguns trabalhadores que passam por aqui e à quarta-feira ainda vendo vitela assada, mas nos dias de rali tudo isto se transforma", disse, ao JN, Fátima Costa, proprietária do café/restaurante que há alguns anos é uma referência para muitos dos que escolhem Fafe para verem o rali.

A ementa não difere muito de ano para ano e todos já sabem com o que podem contar à mesa. A encomenda ao talho foi muito reforçada. "São 30 quilos de bifanas, 30 de vitela, carne para feijoada, churrasco de vários tipos, seis vazios de boi, carne de porco à alentejana, porque os espanhóis gostam muito, entre outras coisas. Vai tudo", garante Fátima Costa, já sem mãos a medir na azáfama da cozinha. "Desde quinta-feira que isto não pára e antes disso ainda temos os belgas e os franceses ligados às equipas de rali. São quatro dias de trabalho árduo", diz.