Rali de Viana do Castelo adiado à última hora por falta de segurança

O Rali de Viana do Castelo, que começou esta sexta-feira à noite com uma super-especial no campo d'Agonia, em plena cidade, foi adiado por falta de condições de segurança.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Clube Automóvel de Santa Tirso, entidade organizadora do evento, divulgaram um comunicado, anunciando que "a apenas 30 minutos do início da prova, a GNR rejeitou as garantias de segurança apresentadas pela organização e a presença de militares no terreno para segurança do público".

O rali estava programado para decorrer esta sexta-feira e sábado.

A super-especial no campo d'Agonia está a decorrer esta noite, mas as provas de sábado foram canceladas.

"Esta decisão, que o Município e o CAST lamentam e qure está relacionada com o despacho de situação de alerta decretado pelo governo, foi tomada mesmo depois de diversas tentativas e depois de garantido o aumento da segurança e o reajustamento das provas especiais de classificação", informa o comunicado, referindo que "a prova vai ter que ser adiada para data a anunciar".

A organização tinha anunciado que, nesta 10.ª edição, o rali do município iria realizar-se com "um número recorde de competições" e com o percurso mais alargado. Estava prevista a participação de 80 pilotos, entre os quais dez da região, para um total de nove provas.

A zona de assistência está instalada no estacionamento junto ao navio Gil Eannes. E na cidade ouvem-se os motores dos carros, que circulam na marginal desde o início da tarde.