Rali de Portugal foi cancelado

Prova ia ser disputada em outubro, mas por falta de condições sanitárias e de segurança, fica adiada para 2021. No ano passado, a competição teve um impacto superior a 142 milhões de euros.

O Rali de Portugal não vai ser disputado em 2020, anunciou oficialmente o Automóvel Club de Portugal (ACP), o organizador da prova, apesar de ter enviado "todos os esforços" para que a prova "tivesse lugar ainda este ano, no final de outubro".

"Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rally de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo", pode ler-se no comunicado.

"Assim, o Automóvel Club de Portugal é forçado a cancelar a etapa nacional do Campeonato Mundial de Ralis da FIA 2020", adianta o documento. "O Automóvel Club de Portugal lamenta profundamente esta decisão, mas é a única que poderia assumir de forma responsável perante os milhares de adeptos, equipas, autarquias, patrocinadores e todos os envolvidos na prova, responsável em 2019 por um impacto na economia nacional superior a 142 milhões de euros. O Automóvel Club de Portugal solicitou já o regresso do WRC Vodafone Rally de Portugal em maio de 2021", completa o ACP.