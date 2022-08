Rallycross em Montalegre terá pela primeira vez carros elétricos

Reis Pinto Hoje às 16:31 Facebook

Vai decorrer, nos dias 17 e 18 de setembro, a etapa portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, o Lusorecursos World RX of Portugal. Pela primeira vez, haverá uma nova categoria, a dos veículos elétricos.

O evento, que vai ser apresentado esta terça-feira na Casa da Música, no Porto, terá como novidades a nova categoria totalmente elétrica, o melhor Campeonato da Europa de sempre nos Supercars e S1600, um piloto português a discutir o título europeu e um novo patrocinador principal. O evento, de forma inédita, irá receber uma jornada dupla (double header).

No exterior da Casa da Música estarão montadas áreas para conferência de imprensa, exposição de carros de rallycross, simuladores de corridas virtuais, espaço Red Bull, exposição de modelos elétricos de série, e outras surpresas numa apresentação para mais tarde recordar.

Pilotos presentes

João Ribeiro e Nuno Araújo, pilotos portugueses que atualmente disputam o Campeonato da Europa FIA de Rallycross, serão dois dos convidados do evento. Recorde-se que, além da nova categoria-rainha do Mundial, com carros totalmente elétricos, a prova de Montalegre também irá receber uma das melhores edições de sempre do Campeonato da Europa de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), sendo esperados 20 mil espetadores no circuito barrosão.

A grande novidade do campeonato serão os carros elétricos, e o que se perderá em termos de sonoridade, deve ganhar-se na perfomance dos RX1e. São carros de tração integral, com um motor elétrico por cada eixo, capazes de debitar 500 kW (680 cavalos) de potência, com um binário instantâneo de 880 Nm.

A prova será transmitida para mais de 60 países, prevendo-se um alcance de 1,2 milhões de adeptos nas redes sociais do FIA Wordl RX.