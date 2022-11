Ralph Hasenhüttl deixa comando do Southampton

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

O treinador austríaco Ralph ​​​​​​​Hasenhüttl foi despedido pelo Southampton, anunciou hoje o clube que ocupa a 18.ª e antepenúltima posição da Liga inglesa de futebol.

Hasenhüttl, de 55 anos, chegou aos 'saints' em dezembro de 2018 e deixa o clube após a goleada em casa com o Newcastle (4-1), que atirou o Southampton para a antepenúltima posição da Premier League, na qual venceu apenas um dos últimos nove jogos.

"Hasenhüttl sai depois de ter dado uma grande contribuição para o clube, conseguindo alguns resultados memoráveis e tendo um papel vital no desenvolvimento do clube, da sua identidade e do seu plantel. Contudo, agora acreditamos que é o momento indicado para uma mudança", referiu o Southampton.

O espanhol Rubén Sellés vai comandar interinamente o Southampton, dirigindo a equipa na quarta-feira, frente ao Sheffield Wednesday, em jogo da Taça da Liga inglesa.