Ramadão ameaça titularidade de Zaidu

É uma situação que se repete todos os anos e que, por isso, não apanha ninguém de surpresa, mas que pode obrigar Sérgio Conceição a alterar os planos para a visita de amanhã ao terreno do Vitória Sport Club. Os dragões têm dois jogadores muçulmanos no plantel e que estão, neste momento, a cumprir as regras do Ramadão, que ditam que os fiéis não podem beber ou comer do nascer ao pôr-do-sol.

O facto de a partida em Guimarães começar às 18 horas e o dia só acabar perto das 20.15 significa que, quando o árbitro apitar para o início, Zaidu e Taremi estarão há cerca de 12 horas sem ingerir qualquer líquido ou alimento. E se o avançado iraniano já estava apontado ao banco de suplentes, é provável que o lateral nigeriano também perca a titularidade para o brasileiro Wendell.

O departamento médico e os fisiologistas do F. C. Porto estão, naturalmente, atentos à situação para minimizar os efeitos do jejum que, aliás, ambos os jogadores já viveram na época passada ao serviço dos azuis e brancos que contavam, na altura, com outro muçulmano, o avançado maliano Moussa Marega.