Ramaldense: alma bairrista na procura da renovação em mês de centenário

Em mês de centenário o Ramaldense quer recuperar a mística, sem descurar as raízes e a responsabilidade social.

É no coração de Ramalde, freguesia do município do Porto, que se localiza o Ramaldense Futebol Clube. Um emblema bairrista, moldado pelos 100 anos de história e responsabilidade social vincada, alicerçada em pessoas que vivem para "não deixar o clube cair". "O Ramaldense é um vício, quem cá entra nunca deixa de gostar deste símbolo. Resiliência é a palavra que melhor nos define, porque nunca desistimos mesmo quando parece que o mundo vai cair", explica Joaquim Novais, o presidente.

Se a vontade de fazer crescer o clube muitas vezes se sobrepõe às dificuldades, há momentos que são demasiado duros, mesmo para quem tem tamanha força de vontade. O final da época 2009/10 encaixa neste lote, pois o abismo nunca esteve tão perto. "Essa época marcou o fim do campo Alberto Araújo [assim denominado em honra ao fundador do Ramaldense] e foi muito complicado continuar. Ficámos sem instalações, sem jogadores e toda a gente nos dava como mortos", conta José Luís, diretor e adepto do "Tricolor de Ramalde", desde que tem memória. Na altura, o dirigente viu-se sozinho na luta contra a extinção, mas arranjou forças para reerguer o emblema portuense. Pegou no telefone, tratou de arranjar um campo para treinos e jogos, formou uma equipa a poucas semanas do arranque da competição e manteve o clube vivo, para alegria de toda a massa associativa.