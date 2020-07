Ramalho Eanes felicita F. C. Porto pelo título nacional

JN Hoje às 21:37 Facebook

O General António Ramalho Eanes, presidente da República portuguesa entre 1976 e 1986 e atual membro do Conselho de Estado, endereçou os parabéns ao F. C. Porto pela conquista do 29.º Campeonato Nacional de futebol.

O antigo político, de 85 anos, telefonou a Pinto da Costa, presidente portista, para o felicitar pelo título conquistado esta temporada.

Recorde-se que Ramalho Eanes, além da boa relação que sempre manteve com Pinto da Costa, já foi galardoado com o "Dragão de Ouro" e é sócio honorário do clube da Invicta.