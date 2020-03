Rampa Internacional de Boticas foi adiada

Reis Pinto Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia de Covid-19 levou ao adiamento da Rampa Internacional de Boticas, que se iria realizar naquela cidade transmontana no mês de maio.

O Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto), em articulação com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o Município de Boticas, decidiu adiar a Rampa Internacional de Boticas, que se iria realizar nos dias 8, 9 e 10 de maio.

Ainda não há nova data para a realização da prova, pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha e, pela primeira vez, para o Campeonato Europeu de Montanha.