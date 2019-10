Ramsey impressionado com Cristiano Ronaldo: "Quebrou logo o gelo"

Hoje às 17:29 Facebook

É mais uma voz que se junta a tantas outras que reconhecem o talento de Cristiano Ronaldo. Dentro e fora do campo. Ramsey, internacional galês, que esta época trocou o Arsenal pela Juventus, revela como foi conhecer e conviver, de perto, com o craque português.

"Quando conheci o Ronaldo, ele foi igual aos restantes, muito acolhedor. É um dos melhores de sempre, mas é apenas uma pessoa normal. Quebrou o logo o gelo e faz-te sentir como se estivesses a falar com outra pessoa qualquer", disse, em entrevista à BBC.

O médio está feliz no emblema do Turim e confia na conquista de títulos: "Há um sentimento familiar. Estamos todos aqui para atingir uma coisa: ganhar jogos de futebol e troféus. Todos estamos focados no que temos de estar a fazer".