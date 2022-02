Rangers e Bétis ganham fora e Barça empata em casa

JN Hoje às 20:35 Facebook

Os escoceses do Rangers e os espanhóis do Bétis somaram preciosos triunfos fora de portas na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, enquanto o Barcelona arrancou uma igualdade caseira.

A maior surpresa foi a vitória do conjunto de Glasgow na casa do Borussia Dortmund (4-2), onde chegou a estar a vencer por 3-0, com tentos de Tavernier (38 minutos, de grande penalidade), Morelos (41) e Lundstram (49).

Bellingham reduziu para os germânicos pouco depois, mas um autogolo de Zagadou (54), voltou a deixar os escoceses com três golos de vantagem.

Perto do fim, o internacional português Raphael Guerreiro minimizou os estragos ao estabelecer o resultado final em 2-4, uma desvantagem que os alemães vão procurar anular na Escócia.

Em São Petersburgo, o Zenit foi surpreendido pela entrada forte da formação do guarda-redes português Rui Silva, que foi titular, e aos 18 minutos perdia por 2-0, frutos dos golos de Rodríguez (8) e Willian José.

O conjunto russo reagiu à desvantagem e, no espaço de três minutos, deixou tudo igualado, com golos de Dzyuba (25) e Malcom (28). No entanto, ainda antes do intervalo (41), a equipa de Sevilha voltou a colocar-se na frente do marcador, por Guardado, conseguindo gerir o resultado na segunda parte, já com outro luso em campo: William Carvalho, que entrou aos 58 minutos.

Na Catalunha, o Barcelona conseguiu empatar a uma bola com o Nápoles, depois de ter estado a perder, por 1-0, fruto do golo de Zielinski antes da meia-hora de jogo. No segundo tempo, os culé, que se mostraram muito perdulários no ataque, igualaram por Ferran Torres, de grande penalidade, aos 59 minutos.

Os jogos da segunda mão estão marcados para dia 24 de fevereiro, às 20 horas.