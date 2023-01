Rangers e Celtic empatam no "Old Firm" com Jota como suplente utlizado

JN/Agências Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Rangers, a atuar em casa, e Celtic, com Jota como suplente utilizado, empataram hoje (2-2) no lendário "Old Firm", desta vez a contar para a 20.ª jornada da Liga escocesa de futebol, que manteve os "católicos" firmes no comando.

Em Glasgow, o Celtic chegou à vantagem logo aos cinco minutos pelo internacional japonês Maeda, antigo jogador do Marítimo, mas o Rangers protagonizou a reviravolta no arranque da segunda parte, por Kent, aos 47 minutos, e Tavernier, aos 53, de grande penalidade.

Já com Jota em campo (foi lançado aos 77 minutos), o Celtic fugiu à derrota (que seria apenas a segunda na prova) com novo golo japonês, desta vez marcado por Furuhashi, aos 88 minutos.

PUB

Com este resultado, o Celtic, atual detentor do título escocês, continua na frente com nove pontos de vantagem sobre o Rangers, que é segundo.