Rangers regressa aos títulos na Escócia após falência e domínio do rival Celtic

O Rangers conquistou, este domingo sem jogar, beneficiando de um empate do rival Celtic, o primeiro título em 10 anos na Liga escocesa, após um período marcado pela falência e recomeço do clube.

Foi preciso uma década para o renascimento do clube com mais títulos, agora 55, com um crescimento gradual desde que a antiga estrela do Liverpool Steven Gerrard assumiu em 2018/19 o comando técnico da equipa de futebol.

A coroa de glória chegou hoje, sem que tivesse que entrar em campo, com a equipa a beneficiar do nulo entre Dundee e Celtic, que deixa os Rangers com mais 20 pontos e quando faltam apenas disputar seis jornadas (18 pontos).

A crise do Rangers e a sua descida à quarta divisão face às dívidas acumuladas, em 2012, ajudou a um domínio ininterrupto do rival Celtic, impedido esta época de somar o décimo título consecutivo.

Para Steven Gerrard é o primeiro de título numa Liga nacional, numa carreira de jogador em que foi campeão europeu pelo Liverpool, entre outros títulos, mas nunca conseguiu a Liga inglesa ao serviço dos reds.

O próximo jogo do Rangers será uma espécie de consagração, com a equipa a defrontar fora o Celtic, o grande rival, no clássico conhecido como Old Firm, opondo os dois maiores clubes, da mesma cidade de Glasgow, da Escócia.

O Rangers passa a somar 55 títulos de campeão, seguido do Celtic, com 51, enquanto Aberdeen, Heart of Midlothian e Hibernian, seguem muito atrás, com quatro.