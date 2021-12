Rangnick estreia-se no domingo no banco do Manchester United

Hoje às 14:24 Facebook

Treinador germânico já tem o visto para trabalhar em Inglaterra

Ralf Rangnick recebeu a autorização de trabalho no Reino Unido e poderá assumir em pleno as funções de treinador do Manchester United, segundo comunicado publicado esta quinta-feira pelo clube de Old Trafford.

O técnico alemão, de 63 anos, foi oficializado na semana pelos "red devils" e vai desempenhar o cargo até ao final desta época, após a qual assumirá uma consultadoria de dois anos no clube, com funções diretivas mais abrangentes. A estreia do treinador, que substitui o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, despedido a 22 de novembro, está marcada para este domingo, no jogo em casa com o Crystal Palace.

Esta quinta-feira, o United defronta o Arsenal, no fecho da 14.ª jornada da Premier League, mas nessa partida ainda será Michael Carrick, ex-adjunto de Solskjaer, a orientar a equipa em que alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.