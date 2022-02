Raphael Guerreiro ajuda o Dortmund a aproximar-se do Bayern

JN Hoje às 17:39 Facebook

O internacional português fechou o triunfo na casa do Union Berlin e a equipa de Marco Rose reduziu para seis pontos o atraso em relação ao líder.

O Borussia Dortmund aproveitou a derrota do Bayern Munique e aproximou-se do topo da Bundesliga.

Este domingo, frente ao Union Berlin, a equipa-sensação do campeonato, a equipa de Marco Rose venceu com três golos sem resposta e reduziu para seis pontos o atraso em relação ao líder do campeonato.

Na primeira parte, Marco Reus bisou e praticamente decidiu o vencedor do duelo, antes de Raphael Guerreiro também fazer o gosto ao pé e confirmar o resultado final.