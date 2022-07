Raphael Guerreiro é plano B para Guardiola

Raphael Guerreiro, do Dortmund, foi associado ao Manchester City, de Guardiola, como plano B para preencher a lacuna no lado esquerdo da defesa. Xavi revelou indefinição quanto à situação de Frenkie de Jong e o Nottingham Forest continua numa forte maré de contratações

Manchester City: O facto de o Brighton não baixar a fasquia dos 60 milhões de euros para libertar o defesa esquerdo Marc Cucurella, obriga o Manchester City a começar a pensar em alternativas para preencher a lacuna deixada pela saída de Zinchenko no lado esquerdo da defesa. É nesta altura que o nome de Raphael Guerreiro entra em cena, visto como uma possível alternativa para dar concorrência a João Cancelo que, embora seja destro, jogou quase toda a época passada no lado esquerdo da defesa.

Segundo o The Athletic esta hipótese já está em cima da mesa e o facto de o jogador, de 28 anos, terminar contrato com os alemães no final da temporada pode ser um fator importante para condicionar as negociações a favor dos ingleses. O valor de mercado de Guerreiro é de cerca de 25 milhões de euros.

Barcelona: Associado em mais de uma ocasião ao Manchester United, Frenkie de Jong parece estar na porta de saída dos catalães, não devido ao rendimento dentro de campo, mas sim pelos custos que o salário tem nos cofres do emblema espanhol. O médio neerlandês não parece motivado a aceitar qualquer oferta e essa relutância também não facilita a saída. Questionado sobre a possível perda de um dos jogadores mais importantes do Barcelona em épocas recentes, Xavi Hernández foi tudo menos objetivo na resposta. "Não sei se vai ficar. Ainda falta algum tempo para o mercado fechar e podem acontecer muitas coisas. Neste momento faz parte da equipa, como todos os outros que estão comigo", começou o técnico, que descartou o facto de De Jong ter sido utilizado como defesa central como forma de mostrar que não é opção válida para 2022/23.

Nottingham Forest: O emblema britânico, que está de regresso à Premier League após um longo calvário, continua a senda de contratações para tentar cimentar o lugar entre a elite do futebol inglês. Hoje, apresentou Orel Mangala, vindo do Estugarda, aquele que foi o 12.º reforço de verão após as contratações de Taiwo Awoniyi, Neco Williams, Moussa Niakhaté, Giulian Biancone, Omar Richards, Lewis O"Brien, Harry Toffolo, Brandon Aguilera, Jesse Lingard, Wayne Hennessey e Dean Henderson.

Mangala é um médio belga, de 24 anos, que se destaca pela qualidade defensiva no meio-campo, tendo assinado um contrato de longa duração com o Nottingham Forest.

Moreirense: Após ter descido de divisão, o emblema de Moreira de Cónegos continua a "arrumar a casa" para tentar a subida à Liga, em 2022/23. Assim, procedeu à venda de Artur Jorge para o Al Bataeh, que esta época subiu ao principal escalão dos Emirados Árabes Unidos.

O defesa central, de 27 anos, foi um dos principais esteios da defesa do Moreirense na época passada e ruma agora a um novo desafio na carreira, depois de experiências na Roménia e em Chipre. Formado no Braga, Artur Jorge conta com passagens por Vilaverdense, Freamunde, Vitória FC e Moreirense, em Portugal. No Al Bataeh vai encontrar Phete e Lourency, dois jogadores com passado no nosso campeonato.

Bayern de Munique: Após a perda de Robert Lewandowski, para o Barcelona, surgiram dúvidas sobre quem seria o sucessor do polaco que se fartou de marcar golos pelo colosso alemão. Oliver Kahn, conselheiro do clube, tratou de desfazer as dúvidas, ao garantir que há opções no plantel capazes de substituir Lewandowski. "Temos opções na equipa. Temos Zirkzee, Choupo-Moting e também o jovem Mathys Tel, que está muito bem neste momento", disse o dirigente.