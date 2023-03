Raphael Guerreiro em grande plano na goleada do Dortmund

JN/Agências Hoje às 21:28, atualizado às 21:49 Facebook

O Borussia Dortmund, com o português Raphael Guerreiro em grande plano, goleou, este sábado, o Colónia por 6-1, para a Liga alemã, colocando forte pressão no rival Bayern Munique, que só joga no domingo.

Após o jogo deste sábado, da 25.ª jornada da Bundesliga, o Dortmund tem 53 pontos, mais um do que o Bayern, que tem visita difícil a Leverkusen.

Com um golo e duas assistências na primeira meia hora, Raphael Guerreiro foi determinante no festival ofensivo da equipa da casa, que jogará em 01 de abril contra os bávaros o jogo do ano na Alemanha.

Este sábado, na posição de médio, Guerreiro abriu o marcador aos 15 minutos, servido por Donyell Malen. O internacional luso fez depois o passe para os golos do costa-marfinense Sébastien Haller (17) e Marco Reus (32), jogador que se tornou, com um total de 159 golos, o segundo melhor artilheiro do clube, a 18 do histórico Alfred Preissler.

Não demorou muito para o 4-0, apontado por Mallen, aos 36 minutos, após o que Selke reduziu, aos 42.

Na segunda parte, o pendor atacante no Westfalenstadion, mais uma vez repleto, não se alterou e rendeu mais dois golos.

Haller (69 minutos) e Reus (70) bisaram, para gáudio dos mais de 81 mil espetadores.

No início da tarde, o RB Leizig perdeu no terreno do 'modesto' Bochum, por 1-0, com um golo de Masovic, aos 48 minutos.

Ainda terceiro no campeonato, a oito pontos do líder Dortmund, o Leipzig pode deixar o pódio já no domingo, para Union Berlim ou Friburgo.

André Silva foi titular no Leipzig, sem eficácia no seu ataque.

Também hoje, Augsburgo e Schalke 04 empataram 1-1, com o luso Renato Veiga a fazer a segunda parte pela equipa da casa.

O Hoffenheim bateu o Hertha, por 3-1, um resultado que permite que entregue a lanterna-vermelha ao Estugarda, novo último classificado na Bundesliga.

O Estugarda, com Gil Dias e Tiago Tomás na equipa, perdeu na receção ao Wolfsburgo, por 1-0.