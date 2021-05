Raphael Guerreiro marca e Borussia Dortmund confirma Champions

JN/Agências Hoje às 19:46 Facebook

O português Raphael Guerreiro fez, este domingo, o primeiro golo do Borussia Dortmund no triunfo por 3-1 no campo do Mainz e ajudou a equipa a garantir um lugar na Liga dos Campeões.

Em encontro da 33.ª e penúltima jornada, o lateral internacional luso foi titular e abriu a contagem aos 23 minutos, com um excelente remate de fora da área, no encontro que deixou o Borussia Dortmund com lugar reservado na fase de grupos da Champions da próxima época.

Ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, Marco Reus aumentou a diferença e, aos 80, Brandt confirmou o triunfo do Borussia, com o sueco Quaison a fazer o tento de honra do Mainz, já nos descontos, aos 90+1, na marcação de uma grande penalidade.

O Borussia Dortmund segue de forma provisória no terceiro lugar, com 61 pontos, mas já não pode ser alcançado pelo quinto posicionado, o Eintracht Frankfurt, de André Silva, que nesta ronda sofreu uma surpreendente derrota no campo do Schalke 04 (4-3), de Gonçalo Paciência, último classificado e despromovido ao segundo escalão.

A formação de Frankfurt pode mesmo despedir-se hoje definitivamente da luta pela Champions, caso o Wolfsburgo consiga vencer ou até empatar no campo no terreno do Leipzig, segundo posicionado.