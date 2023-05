Raphael Guerreiro na mira do Bayern de Munique

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 11:06 Facebook

Raphael Guerreiro pode tornar-se reforço do Bayern de Munique na próxima época. O contrato que liga o internacional português ao Borussia Dortmund termina esta temporada, o que pode levar o lateral a mudar-se para os rivais do clube atual.

De acordo com a SkySport alemã, os recém-sagrados campeões germânicos consideram o lateral esquerdo como uma opção interessante a baixo custo para reforçar o plantel, naquele que poderá ser o reencontro de Raphael Guerreiro com Tomas Tuchel, atual treinador do Bayern, que orientou o Borussia Dortmund entre 2015 e 2017.

O Bayern de Munique quer concluir o processo de substituição de Hasan Salihamidžić, diretor desportivo que foi despedido no último sábado, para avançar com as negociações com potenciais reforços para a próxima temporada, entre os quais se encontra Raphael Guerreiro. Oliver Kahn, diretor executivo do clube, também foi demitido, tendo sido substituído por Jan-Christian Dreesen, que era vice-presidente do conselho de administração do conjunto bávaro.