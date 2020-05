Raphinha e o final da liga francesa: "Gostávamos de a ter terminado"

JN Hoje às 01:23 Facebook

O ex-avançado do Sporting abordou esta segunda-feira o fim do campeonato francês e deixou elogios a Renato Sanches.

Raphinha trocou esta época o Sporting pelo Rennes e a campanha da equipa francesa ia de vento em poupa: ocupava o terceiro lugar na liga, garantindo um lugar nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Um feito histórico para o clube, que pode chegar pela primeira vez à liga milionária. A covid-19 levou ao final abrupto da Ligue 1, declarando o PSG campeão, e o avançado brasileiro não escondeu a tristeza.

"É sempre uma situação complicada. Nós, que trabalhamos no meio do futebol, gostaríamos de terminar o campeonato da maneira correta, ou seja, disputar os jogos em falta. Infelizmente, devido a esta pandemia, tivemos que terminar antes. Mas foi por um bem maior. Por mim e pelos meus colegas, é complicado... Estávamos numa boa fase no campeonato, gostávamos de ter terminado", disse em entrevista ao canal 11.

O avançado brasileiro deixou ainda elogios a Renato Sanches, que considera ter capacidades para ser "um dos melhores médios do mundo".

"Tenho acompanhado o percurso dele no Lille. Está a fazer uma carreira muito bonita. A forma como ele se conseguiu impor no campeonato francês e mostrar qualidade e potencial... É mais que merecido estar no onze do campeonato. Tem muita qualidade para estar entre os melhores médios do mundo", vincou.

Esta época, Raphinha disputou 30 jogos e marcou sete golos pelo Rennes.