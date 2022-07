Raphinha estreia-se pelo Barcelona e já atira farpas ao Real Madrid

JN Hoje às 17:39 Facebook

Raphinha estreou-se, na madrugada desta quarta-feira, pelo Barcelona com um golo e duas assistências no jogo de preparação diante do Inter Miami, nos Estados Unidos. Extremo não perdeu a oportunidade de "alfinetar" o rival Real Madrid, próximo adversário dos blaugrana na pré-época.

Quando lhe perguntaram se gostaria de marcar um golo aos merengues, na partida que terá lugar na madrugada de domingo, em Las Vegas, o extremo nem hesitou: "Claro que sim. Marcar dá confiança e frente a uma equipa como o Real Madrid ainda mais. Para mim, somos melhores que o Real", sublinhou o jogador.

O emblema catalão deu início à digressão nos Estados Unidos com uma goleada (6-0) frente ao Inter Miami. O Barça dominou totalmente o oponente e apresentou já um conjunto muito semelhante ao da melhor versão, ainda que sem o último reforço, o avançado polaco Robert Lewandowski.

Andreas Christensen, Franck Kessié e Raphinha foram os reforços titulares. O brasileiro, que chegou do Leeds, esteve em evidência ao marcar um golo, o segundo do Barça, e selar duas assistências. Os restantes tentos da equipa espanhola foram apontados por Aubameyang, Fati, Gavira, Depay e Dembélé.