Raptors e Nuggets vencem e empatam eliminatórias

Os campeões Toronto Raptors e os Denver Nuggets ganharam aos Boston Celtics (100-93) e aos Los Angeles Clippers (110-101), empataram as respetivas meias-finais de conferência dos play-offs da NBA.

Depois do milagroso lançamento triplo de OG Anunoby sobre a buzina que evitou o 0-3 no jogo anterior, os Raptors entraram por cima em termos psicológicos, frente a uns Celtics intranquilos, e dominaram o quarto jogo da série.

A formação canadiana liderou o marcador quase toda a segunda parte - desde o 57-55, com 1.54 minutos jogados -, num embate em que foi liderada por Kyle Lowry, autor de 22 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.

Fred VanVleet, com 17 pontos, seis ressaltos e seis assistências, e o suplente espanhol Serge Ibaka, com 18 pontos e sete ressaltos, também foram determinantes nos Raptors, que tiveram em Pascal Siakam o melhor marcador, com 23 pontos - embora com dois em 13 nos triplos -, aos quais juntou 11 ressaltos.

Lowry, VanVleet e Siakam jogaram todos mais de 43 minutos, num conjunto em que a rotação se limitou a oito jogadores, sendo que Matt Thomas apenas esteve em campo 3.11.

No conjunto de Boston, que esteve muito mal nos lançamentos triplos - sete em 35 (20%), contra 17 em 44 dos Raptors (38,7%) -, Jayson Tatum foi o melhor, com 24 pontos e 10 ressaltos.

Kemba Walker, com 15 pontos e oito assistências, também esteve em plano aceitável, enquanto Jaylen Brown marcou 14 pontos, mas só acertou quatro de 18 tiros de campo.

No Oeste, e depois do triunfo expressivo no primeiro jogo (120-97), os Los Angeles Clippers foram surpreendidos por uma entrada determinada dos Denver Nuggets, que chegaram a liderar por mais de 20 pontos (44-23) ainda no primeiro período.

Os Clippers ainda conseguiram reduzir a desvantagem para cinco pontos (91-86), já no quarto período, mas o conjunto de Denver não permitiu uma maior aproximação, num jogo que liderou de princípio (5-0 a abrir) ao fim.

O canadiano Jamal Murray, com 27 pontos e seis assistências, e o sérvio Nikola Jokic, com 26 pontos e 18 ressaltos, lideraram os Nuggets, que contaram ainda com 13 pontos de Paul Millsap e Gary Harris, 11 de Michael Porter Jr. e 10 de Monte Morris.

Paul George, com 22 pontos e oito ressaltos, foi, por seu lado, o melhor dos Clippers, equipa em que Kahwi Leonard quase conseguiu um triplo duplo (13 pontos, 10 ressaltos e oito assistências), mas esteve desastrado nos tiros de campo (quatro em 17).

As meias-finais de conferência dos play-offs da NBA prosseguem este domingo, na bolha de Orlando, com os Miami Heat a puderem varrer os Milwaukee Bucks (lideram por 3-0) e os Houston Rockets a tentarem o 2-0 face aos Los Angeles Lakers.