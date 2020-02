Raptors somam 12.ª vitória consecutiva na NBA

Hoje às 11:37 Facebook

Os Toronto Raptors garantiram, na quarta-feira a melhor série de triunfos consecutivos na liga norte-americana de basquetebol, ao somarem a 12.ª vitória na receção aos Indiana Pacers (119-118).

Para baterem o recorde da franquia, os campeões da NBA precisaram de recuperar de uma desvantagem de 19 pontos para vencer em casa os Pacers, num encontro decidido por um triplo de Serge Ibaka a 30 segundos do final. O internacional espanhol conseguiu 30 pontos, a melhor marca da temporada, com Kyle Lowry a ser o melhor dos Raptors, com 32 pontos, 10 assistências e oito ressaltos.

Nos Pacers, que somaram a terceira derrota seguida, Malcolm Brogdon marcou 24 pontos e Justin Holiday 22, com Domantas Sabonis a conseguir um "triplo duplo", com 15 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências.

Histórico foi também o 11.º "triplo duplo" da temporada de Nikola Jokic (30 pontos, 21 ressaltos e 10 assistências), que se tornou-se o 10.º jogador a conseguir, no mesmo encontro, chegar, pelo menos, às três dezenas de pontos, aos 20 ressaltos e aos 10 passes decisivos. O sérvio foi, assim, decisivo no triunfo dos Denver Nuggets sobre os Utah Jazz, por 98-95.

Os Los Angeles Clippers também conseguiram um recorde, ao marcar 24 triplos no triunfo sobre os Miami Heat, por 128-111, melhorando a anterior melhor marca, que era de 20 triplos, em janeiro de 2016. Paul George e Landry Shamet, com 23 pontos, foram os melhores marcadores dos californianos num encontro em que sete jogadores dos Clippers marcaram triplos.