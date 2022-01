Rashid oficializado em Vizela

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:53 Facebook

Osama Rashid foi oficializado, nesta tarde de segunda-feira, como reforço do Vizela. O médio iraquiano, que em Portugal se destacou pelo Santa Clara, chegou aos minhotos proveniente do Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, e com contrato válido até junho de 2023.

"Tenho boas expectativas. Estou ansioso por começar. Já tinha saudades de Portugal e também por isso abracei este projeto. O Vizela está a fazer um bom trabalho e estou com muita vontade de fazer parte deste clube, desta família, desta cidade", disse, aos meios oficiais do clube. "Sou um jogador que traz experiência a esta equipa. Sou um médio multifuncional e mais um para ajudar a equipa. Acredito que vai correr tudo bem", acrescentou.

O brasileiro Schettine foi importante na escolha do médio iraquiano. "Joguei com o Schettine no Santa Clara. Lá tivemos uma grande equipa, mas ele diz que esta equipa é ainda melhor. Por isso tenho boas expectativas", confidenciou.

Em Vizela, Osama Rashid utilizará a camisola 7. O primeiro treino está agendado para terça-feira.