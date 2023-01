"Rato de esgoto" e "anão hormonal": Messi insultado por ex-chefe do Barcelona

Lionel Messi terá sido insultado por Román Gómez Ponti, antigo chefe dos serviços jurídicos do Barcelona, numas mensagens enviadas a Josep Maria Bartomeu, então presidente do clube.

Na sequência do processo "Barçagate", o jornal espanhol "El Periódico" revelou alguns detalhes dos relatórios da Polícia da Catalunha, onde constam mensagens entre Román Gómez Ponti, antigo chefe dos serviços jurídicos do Barcelona, e o então presidente Josep Maria Bartomeu, com suposto teor insultuoso para com Lionel Messi.

"Barto [Bartomeu], a sério, não se pode ser tão boa pessoa com este rato de esgoto [Messi]. O clube deu-lhe tudo e ele dedicou-se a fazer uma ditadura de contratações, transferências e renovações. Reitero, se me for apresentada uma queixa, explicarei as coisas. E a única coisa boa foi que eles cobraram uma comissão por não fazer nada, aproveitando o facto de que o anão hormonal escolheu a equipa para o treinador", escreveu Ponti.

"Mas quando as coisas estão mal [pandemia] recebes o mítico WhatsApp a dizer 'presi, baixa o salário a todos, mas em mim e no Suárez não toques'. Oxalá vá embora entre a indiferença das pessoas, que é o pior que pode acontecer". acrescentou.

Josep Maria Bartomeu respondeu às mensagens, mas reforçou a necessidade de manter uma boa imagem. "Estou de acordo com muitas coisas, mas primeiro está o Barça e este tipo de artigos causa mossa na imagem do clube", escreveu o antigo presidente.