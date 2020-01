Raúl de Tomás deixa Benfica e ruma ao Espanyol

JN Hoje às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Raúl de Tomás está de saída do Benfica. O avançado espanhol, que chegou ao clube encarnado no início da temporada, está de regresso a Espanha depois de meio ano no clube da Luz.

Aterrou em Lisboa como uma grande promessa mas, meio ano depois, já está de saída. Raúl de Tomás chegou ao Benfica a 3 de julho, vindo do Real Madrid - mas só fez um jogo pelos merengues - num negócio que custou 20 milhões de euros ao Benfica. Mas, sabe o JN, o espanhol não vai jogar o resto da época de águia ao peito.

O clube da Luz chegou a acordo com o Espanyol e, segundo apurou o JN, o negócio renderá o mesmo valor que o jogador custou às águias (20 milhões de euros), mais dois por objetivos.

Raúl de Tomás, um dos jogadores mais caros do Benfica, deixa o clube encarnado depois de disputar 17 jogos e marcar três golos. No palmarés, ainda leva uma Supertaça Cândido Oliveira.