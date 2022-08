Raúl de Tomás em choque com o Espanyol

Raúl de Tomás está em choque com a Direção do Espanyol e encontra-se a treinar à parte do plantel, depois de ter sido uma das estrelas nas duas últimas temporadas

Quando parecia que Raúl de Tomás estava a dar passos concretos para se afirmar na elite do futebol mundial, eis que surge mais um retrocesso na carreira do avançado.

De Tomás marcou 40 golos nas duas últimas épocas e estava pronto para dar o salto, tendo inclusive sido chamado à principal seleção de Espanha. Contudo, os responsáveis do Espanyol só o pretendem libertar pela cláusula de rescisão, cifrada em 75 milhões de euros.

Como as propostas pelo jogador, de 27 anos, têm sido muito menores do que os valores pedidos, o jogador não se encontra feliz e, após forçar a saída, terá sido afastado do plantel e treina-se à parte, enquanto aguarda a possibilidade de rumar a um clube de maior dimensão.

Agora o nome do espanhol figura numa lista de dispensas do emblema de Espanha, onde constam atletas como Tonny Vilhena, Landry Dimata, Monito Vargas e Aleix Vidal, o que diminuirá, certamente, a capacidade negocial do Espanyol, colocando também um rótulo negativo no atacante.

Raúl de Tomás foi formado no Real Madrid e, após passagens por outros emblemas espanhóis, rumou ao Benfica, onde nunca se conseguiu afirmar. Assinou pelo Espanyol, onde chegou a jogar na segunda divisão, e agora, quando parecia que iria dar o salto, voltou a recuar na carreira.