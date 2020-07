Raul Silva nos convocados do S. C. Braga para a receção ao F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 18:05 Facebook

O treinador do S. C. Braga, Artur Jorge, convocou esta sexta-feira Raul Silva para a receção ao F. C. Porto, no sábado, pelas 21.15 horas, da 34.ª e última jornada da Liga.

O defesa central brasileiro ficou de fora das escolhas do técnico na última jornada (derrota por 1-0 com o Tondela) e está, agora, de volta às opções.

Rui Fonte, que se lesionou com gravidade no joelho esquerdo diante dos tondelenses, era já uma saída certa em relação à última convocatória e Artur Jorge continua sem poder contar com os também lesionados Rolando, Sequeira e Tormena.

Lista dos 21 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Pedro Amador, Esgaio, Fabiano, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson e Raul Silva.

Médios: Samuel Costa, André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.

Avançados: Sanca, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão e Galeno.