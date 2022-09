Razia na defesa deixa Amorim sem alternativas de raiz

St. Juste e Neto lesionaram-se nos últimos dois jogos. Marsá e Esgaio podem ser soluções

Se a defesa leonina já tinha sofrido um revés na quarta-feira em Frankfurt, com a lesão do reforço Jeremiah St. Juste, o jogo de anteontem com o Portimonense trouxe nova dor de cabeça a Ruben Amorim, com a lesão de Luís Neto. O central, de 34 anos, está a contas com uma entorse no joelho e não treinou ontem, sendo improvável que regresse a tempo do jogo de amanhã frente ao Tottenham (17.45 horas, Eleven), deixando Amorim com três peças principais para o tridente defensivo. "Foi um enorme susto, mas não passou disso", garantiu Neto nas redes sociais.

O susto podia ser maior já que Gonçalo Inácio saiu ao intervalo do jogo com os algarvios, mas o técnico dos leões garantiu tratar-se apenas de "gestão", uma vez que considerou o jovem defesa "cansado".