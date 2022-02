JN Hoje às 22:34 Facebook

F. C. Porto B e Trofense empataram a duas bolas.

Depois de ter feito o mais difícil, conquistando uma vantagem de dois golos praticamente na meia-hora inicial, por Samba Koné e Danny Loader, o F. C. Porto B, que voltou a ter António Folha no banco, deixou-se surpreender pela reação do Trofense.

Os locais resgataram o empate em menos de cinco minutos, mas ainda tiveram de sofrer com uma forte resposta dos dragões, que estrearam neste desafio o reforço Sidnei Tavares.