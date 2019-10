Reações ao brinde de Anthony Lopes a Pizzi: "Em todo o lado é um grande golo"

Nuno Barbosa Ontem às 23:33 Facebook

Os treinadores de Benfica e Lyon desvalorizaram o erro do guarda-redes internacional português. Jogadores das duas equipas também não se esquivaram a comentar o momento marcante do jogo, que garantiu ao Benfica o primeiro triunfo na presente edição da Liga dos Campeões.

O golo que marcou ao Lyon foi o primeiro da carreira de Pizzi na Liga dos Campeões. Apesar de ter surgido de um erro monumental de Anthony Lopes, o treinador do Benfica, Bruno Lage, preferiu enaltecer a qualidade da finalização do médio.

"A exigência no Benfica é tremenda. Este golo caiu do céu como caiu o do Zenit, mas aí o demérito foi nosso. Marcámos de forma fantástica, em todo o lado é um grande golo. Se formos à Premier League é um grande golo. Foi uma oportunidade fantástica para fazer golo e fizemos isso", comentou o treinador benfiquista.

Quanto a Rudi Garcia, o líder técnico do Lyon desculpou Anthony Lopes pelo erro cometido, optando por valorizar a exibição coletiva na etapa complementar: "Ainda não vi o Anthony Lopes, porque está no controlo antidoping, mas vou falar com ele para lhe dizer que toda a gente pode cometer um erro. Aconteceu num mau momento, num momento tardio, quando estávamos mais perto de ganhar. Na segunda parte jogámos bem e isso permitiu-nos chegar à igualdade. Poderíamos ter ganho o jogo se não tivéssemos cometido aquele erro".

Nas redes sociais, pois claro, as críticas ao guarda-redes são acentuadas, mas também há muitas gargalhadas à mistura.

Quantos aos jogadores, o benfiquista Gedson, por exemplo, referiu-se assim ao lance que valeu o golo de Pizzi: "Ninguém estava à espera, foi um lance caricato, mas o importante é termos conseguido o objetivo".

Thiago Mendes, médio brasileiro do Lyon, partilhou a dor do guarda-redes: "Houve aquela infelicidade do nosso guarda-redes, na saída de bola. Acontece, a culpa não é só dele... Quando um perde, perdem todos. Faltou um pouco de maturidade à nossa equipa em alguns momentos. Infelizmente saímos chateados com um resultado que não queríamos".