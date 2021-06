Reações: Futebol recorda talento e carisma de Neno

JN / Agências Hoje às 11:25 Facebook

Neno, antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães e do Benfica, de 59 anos, morreu esta quinta-feira de forma súbita.

A morte súbita de Neno, antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães e do Benfica, está a causar reações no mundo do futebol.

O Benfica expressou o seu "profundo pesar" pela morte do antigo internacional português Neno, "um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português".

"Para sempre ficarão na memória de todos os benfiquistas as grandes exibições que Neno protagonizou com a camisola do Benfica. Para sempre ficará também o talento de um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português", lê-se numa nota publicada no site oficial das águias.

Os encarnados lembram os três campeonatos e as duas Taças de Portugal conquistadas por Neno no clube, no qual esteve de 1985 a 1987 e de 1990 a 1995.

"A todos os seus familiares e amigos, o Sport Lisboa e Benfica endereça, neste momento de grande consternação, as mais sentidas condolências por parte de toda a família benfiquista. A memória de Neno estará sempre entre nós", refere o clube.

Já o Vitória de Guimarães recordou o caráter carismático e afável de Neno, considerando que se tornou "um ícone da cidade". "Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro", refere o clube.

O clube lembra que o antigo internacional português representou o Vitória em três momentos da sua carreira, "integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988". "Foi também no Vitória que concluiu um longo e bonito percurso enquanto futebolista, mantendo-se ligado ao clube em variadas funções, que foram desde os relvados até à representação institucional".

Para o clube, "a morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências". "Nesta hora que é de luto, cumpre recordar e honrar o nosso Adelino Barros", concluiu o clube.

Numa extensa mensagem de condolências publicada no site dos vimaranenses, o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa, lembrou o "sorriso que contagiou o Vitória, o futebol nacional e a sociedade portuguesa" e agradeceu a força recebida nesta "hora inesperada".

Também o FC Porto lamentou a morte de Neno e endereçou as suas condolências à família, destacando o seu "sorriso característico".

"O FC Porto expressa as mais sentidas condolências à família e amigos de Neno, com quem tantas vezes nos cruzámos dentro e fora do campo. Que a memória dos momentos, das histórias e do seu sorriso tão característico traga o conforto necessário neste momento difícil", refere uma mensagem do clube nas redes sociais.

O Sporting de Braga lamentou profundamente a morte de Neno, destacando o "enorme respeito" que o antigo guarda-redes internacional português "sempre mostrou" pelos seus adversários, "dentro e fora do campo".

"O Sporting de Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Neno e endereça à família, aos amigos e ao Vitória SC [de Guimarães] as mais sentidas condolências", pode ler-se numa nota de pesar.

Para os bracarenses, "esta é uma notícia que abala todo o futebol português, pois Neno sempre mostrou um enorme respeito pelos seus adversários e por todas as instituições desportivas, dentro e fora de campo".

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, disse que Neno deixa "uma legado quase incomparável". "Personalidade tão generosa nos afetos, deixa um legado quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade", referiu Gomes, .

Fernando Gomes lamentou "profundamente o desaparecimento tão precoce do Neno, uma personalidade incontornável na história do futebol português, quer pela sua grande carreira no campo, quer, principalmente, pelo seu enorme valor humano".

Já o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, referiu que Neno era um exemplo de "como se deve estar no futebol e na vida".

"Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Neno era um homem bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Um exemplo para todos de como se deve estar no futebol e na vida", referiu Pedro Proença.

Proença explicou que Neno era um embaixador da LPFP, por ser uma pessoa cujas qualidades e características "transportavam para os melhores valores". "Mas mais do que um embaixador, ou glória do futebol português, o Neno era, será sempre, um bom amigo. É com muita tristeza que escrevo estas palavras, e farei questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo", frisou.

Antigos companheiros de equipa já reagiram

O antigo internacional português Paulo Futre referiu que Neno foi a "melhor pessoa" que conheceu no mundo do futebol e Carlos Mozer salientou que é uma "grande perda a todos os níveis".

Futre e Mozer jogaram com Neno no Benfica e ambos publicaram fotografias em que estão junto ao antigo guarda-redes nas suas redes sociais, lamentando a morte.

"Deixou-nos a melhor pessoa que conheci no mundo do futebol. E conheci muita gente boa neste mundo, mas nenhum como o meu querido e grande amigo Neno. Todos aqueles que tivemos o privilégio de conhecer-te vamos ter muitas saudades tuas Neninho. Descansa em paz maninho", afirmou Paulo Futre.

"O Neno era e foi uma pessoa com um astral tremendo, educadíssimo, gentil, respeitoso, simpático, carismático e divertido, tudo o que na verdade gostaríamos de ser. Espero que Deus reconheça seu valor e lhe reserve um belo lugar para você descansar em paz", escrever, por sua vez, Carlos Mozer.

Também o futebolista internacional português Ricardo Quaresma lembrou a alegria com que o ex-jogador contagiava todos. "Partiu um dos nossos. O Neno tinha sempre o sorriso que nos enchia de motivação e alegria. Um grande guarda-redes e um ser humano com um coração ainda maior", escreveu Quaresma na rede social Instagram.

O extremo chegou na última época ao Vitória de Guimarães, clube em que Neno terminou a carreira em 1998/99 e no qual foi também treinador de guarda-redes e já nos últimos anos dirigente para as relações institucionais.