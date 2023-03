Real aposta em Bruno Álvares para tentar permanência na Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 10:21 Facebook

O Real vai atacar a fase de manutenção da Liga 3 com Bruno Álvares no papel de treinador, sucedendo a Pedro Domingues no cargo.

Bruno Álvares foi anunciado como novo treinador do Real, que vai disputar a fase de permanência na Liga 3.

O técnico, de 36 anos, iniciou a temporada ao serviço do Praiense, do Campeonato de Portugal, que luta pela manutenção na Série D.

Com passagens pelos escalões jovens do Benfica, Bruno Álvares teve ainda uma experiência em Macau, pelo Benfica local, entre 2013 e 2015.

O Real muda pela terceira vez de treinador esta temporada, que iniciou com Rui Santos no banco, substituído por Pedro Domingues. Pelo meio, Pedro Saraiva também comandou a equipa em alguns jogos.

A estreia de Bruno Álvares no comando do clube de Massamá está marcada para o próximo dia 2 de abril, em Oliveira do Hospital, para a Série 3 da fase de manutenção.

Vitória de Setúbal e Sporting B são os restantes clubes no grupo. Os dois últimos classificados são despromovidos ao Campeonato de Portugal.