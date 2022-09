Real bate Atlético em dérbi quente

Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid bateu o Atlético Madrid, por 2-1, no Estádio Metropolitano, e voltou ser líder isolado na liga espanhola. Num dérbi quente, Rodrygo e Valverde marcaram para os merengues, Hermoso para os colchoneros.

A equipa de Simeone teve mais remates e posse de bola mas, no fim, valeu-lhe de nada. O primeiro golo do Real pertenceu ao avançado brasileiro, Rodrygo, após passe de Tchounameni, aos 18 minutos, e antes do intervalo, Valverde aumentou a contagem. Vinicius teve nos pés o terceiro mas o poste devolveu-lhe o remate.

No intervalo, o Atlético correu contra o prejuízo: João Félix foi titular mas saiu aos 62 minutos e o golo solitário do conjunto apenas chegou aos 83 minutos, por Hermoso. Já nos descontos, o defesa, de 27 anos, foi expulso com um segundo cartão amarelo, o que provocou uma enorme confusão entre jogadores no relvado. O Real suportou a pressão e somou três preciosos pontos.